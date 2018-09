Schömberg Reges Treiben auf Biathlon-Anlage

Auch Laien dürfen üben

Rund um das Hengstberg-Stüble war alles auf das Biathlon, einem Schieß- und Laufsport, ausgerichtet. Zudem wurden die auf Schnee genutzten Skier durch Rollerskier für den Asphalt ersetzt.

Auch Laien kamen auf ihre Kosten. Sie durften mit dem Lasergewehr ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Der Bogensportclub Schömberg bot ein Bogenschießen an. In beiden Sportarten waren Ruhe und Zielgenauigkeit gefragt. Etliche Betreuer und Trainer gaben wertvolle Tipps.Zahlreiche Teilnehmer gab es beim Paare-Schießen. Oft wurde im Dirndl oder in Lederhosen geschossen.