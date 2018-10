Schömberg Rathaus bleibt ein "Energiefresser"

Seit Jahren, so Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, sei die Stadt jedoch bemüht, durch Maßnahmen zur Energieeinsparung und Investitionen im Baubereich eine "nachhaltige positive Entwicklung beim Energieverbrauch zu erreichen".

So nennt die Verwaltung unter anderem den Vollwärmeschutz im Kindergarten Schörzingen, umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Grundschule in Schörzingen, die Wärmedämmung an der Zehntscheuer und beim Schulzentrum sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Leuchtkörper.