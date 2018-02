Schömberg Plus des Christseins

Das Thema des Besinnungstags lautet "Das Plus des Christseins leben". Wo Menschen das Plus des Christseins entdecken, da verändert sich etwas in ihnen. Die Seelsorgeeinheit lädt dazu ein, diesem Plus des Christseins tiefer auf die Spur zu kommen und Kraft für den Alltag zu schöpfen.

Der Besinnungstag gebe Anregung, Tag für Tag so zur Anwendung zu bringen, dass das Leben heller, besser, schöner werden kann. Es gehe um ein Mehr an Lebensfreude und Lebenserfüllung aus dem Geschenk, von Gott geliebt und geführt zu sein. Referenten sind Pfarrer Klaus Rennemann und Schwester M. Annjetta Hirscher.

Zum Programm gehören der Vortrag zum Tagesthema, Meditation, Heilige Messe, Beichtgelegenheit und Rosenkranzgebet. Der Bus fährt in Wellendingen um 7.15 Uhr, Schörzingen 7.30 Uhr, Deilingen 7.50 Uhr, Weilen 8 Uhr, Ratshausen 8.10 Uhr, Hausen 8.20 Uhr, Schömberg 8.30 Uhr und in Dotternhausen um 8.45 Uhr.