Schömberg Planung wird wohl noch 2018 genehmigt

Anfang September hätten die Arbeiten beginnen können. Anfang November wäre unter Umständen eine Eröffnung der Halle möglich gewesen. Aus diesem Zeitplan wurde nichts.

Unterlagen ergänzt

Die Pressestelle des Landratsamtes Calw teilte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass sich der Antrag noch in Bearbeitung befinde. Die im Rahmen der Antragsstellung eingereichten Unterlagen seien nicht vollständig gewesen und hätten zunächst noch um verschiedene Unterlagen ergänzt werden müssen, so die Begründung. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde die Planung aber noch in diesem Jahr genehmigt, war vom Landratsamt zu erfahren.