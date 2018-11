Schömberg Pflegekräfte haben es verdient, Comedy für sie zu machen

In wenigen Wochen ist es wieder so weit. Weihnachten steht vor der Tür. Es ist Zeit für die große Rückbesinnung. Auf dem Programm stehen Geschenke, Besuche bei Eltern und Großeltern. Die Kehrseite der Medaille: Einsamkeit, keine Besuche, keine Geschenke, Hoffnung auf ein etwas Besserung im gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Leben. Sybille Bullatschek greift dieses Thema auf und strickt in ihrem Programm ein Loblied auf die Pflegedienste. Ob zu Hause oder in den Pflege- und Seniorenheimen, sie will auf humorvolle Weise die Aufmerksamkeit auf das Thema Pflege lenken, auf die Menschen, die versuchen, nicht nur, aber speziell über die Feiertage ein Stück Wärme, Verständnis und Miteinander an andere Menschen weiterzugeben. Was auf der Seh(e)bühne auf humorvolle Weiße von der Bühne kam, war eine Art gut verpackte Wirklichkeit, die jedermann am Ende seines Lebensweges einholen kann.

In ihrer Rolle als "Pflägekraft" Sybille Bullatschek vermischte Ramona Schukraft gekonnt die ganzen Seniorenheim-Themen von der Schnabeltasse über "Internet im Altersheim" und "Rollator Angels" bis zur Frage, was tun, wenn sich die Zimtsterne in den dritten Zähnen verhaken. Die ganze Problematik vermischt sie mit ihren eigenen Problemen, denn sie ist zwar im besten Alter "Anfang-Mitte-Ende" – aber noch zu haben. Mit: "Wohne in einem großen Haus mit 30 Zimmer und Personal" spielte sie auf Partnersuche im Seniorenheim an, mit "die braucht drei Stunden im Bad" auf die Arbeit in einem mit der Zeit fortgeschrittenen Gesicht. Und nebenbei macht sie sich noch auf unterschiedlichen Plattformen auf zur Partnersuche, was bei den Dienstplänen nicht ganz einfach ist. Spaß mit und über einen Berufsstand, dessen Job nicht immer spaßig ist.

Keine Lobby