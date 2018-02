Schömberg Pflegeheim wird demnächst erweitert

Schömberg. Das Pflegeheim Haus Tanneck in Schömberg wird umgebaut und erweitert. Einen entsprechenden Bauantrag hat der Schömberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gebilligt.

Fluchttreppe erforderlich

"Die Erweiterung soll sich an einen Bautrakt des Bestandsgebäudes in Richtung Osten über eine Höhe von vier Stockwerken anschließen", heißt es in der Sitzungsvorlage. "Geplant ist die Unterbringung von Pflegezimmern, eine hierfür erforderliche Fluchttreppe und der Umbau des bestehenden Aufzuges", ist aus dem Papier weiter zu entnehmen. Die Erweiterung sei insbesondere aufgrund der Änderung der Landesheimbauverordnung erforderlich, steht in der Vorlage.