Schömberg Pedelec-Fahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 65-Jähriger fuh auf dem Waldweg mit seinem Mountainbike bergauf und prallte in das Pedelec eine 86-Jährigen. Der 86-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der 65-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum die Biker ineinader krachten, ist unklar.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.