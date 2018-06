Am Samstag, 3. Juni, gibt es ab 9 Uhr in der Nähe des Bürgerhauses in Langenbrand erstmals ein Oldtimertreffen. Zu dieser Zusammenkunft lädt der Verein "Oldtimer Freunde Bad Liebenzell" ein. Zu Gast sind unter anderem (von links) Achim Unsöld, Besitzer des VW-Käfers, Wolfgang Fleischer, Besitzer des Triumph, Thomas Hemme vom Vereinsheim Monbachstüble und der Wirtschaftsleiter des Vereins, Gerd Kostroa. Foto: Häberer