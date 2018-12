"Was poltert auf der Treppe, was poltert durch das Haus? Es ist gewiss, ich wollte, der heil’ge Nikolaus." Doch im Gasthaus Linde hat sich am Nikolausabend nicht nur ein Nikolaus mit seinem Gehilfen Ruprecht eingefunden. Gleich drei Mal läutete nach und nach erneut die Glocke, und es traten zu aller Überraschung noch zwei weitere Nikoläuse ein. So freuten sich die Gäste um so mehr, dass für sie noch etwas übrig blieb. Foto: Baasner