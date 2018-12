Die evangelische Kirchengemeinde in Schömberger hat seit Kurzem ein neues Orchester. Es hat den Namen "Kammer-Consort / Klassische Instrumentalmusik an der evangelischen Kirche Schömberg". Die Leitung hat Bernd Koreng. Am Sonntag, 23. Dezember, gibt es ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Schömberg ein Konzert. Zu hören sind Sätze aus Bachs Weihnachts-Oratorium und Händels Wassermusik. Außerdem werden weihnachtliche Werke barocker Meister gespielt. Weitere Informationen gibt es unter www.ev-sol.de. Foto: Privat