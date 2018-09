Geschäftsstellenleiterin Heidi Linder (links) hat ihr Büro für die Deutsche Vermögensberatung in der Talstraße in Schömberg eröffnet. Linder arbeitet seit 25 Jahren als Vermögensberaterin. Mit ihrem Mann Frank Kohl-Linder (hinten links) und ihrem Team leitet Linder in ihren neuen Räumen die Geschäftsstelle. Die Kundenziele stehen im Mittelpunkt des Konzepts der Allfinanz. Die Deutsche Vermögensberatung als Dienstleistungsunternehmen hilft bei allen Fragen zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. So bietet das Unternehmen die Möglichkeit an, sich über den Stand der Altersversorgung zu informieren, den Erwerb von Wohneigentum prüfen zu lassen oder sich vor Inflation zu schützen und Renditechancen zu erhöhen. Foto: privat