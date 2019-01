Schömberg. Pfarrer Jonathan Schneider tritt zum ersten März die evangelische Pfarrstelle in Schömberg an. Das teilt Pfarrer Mathias Kraft mit. Er ist beim Kirchenbezirk Neuenbürg zuständig für die Pressearbeit. Derzeit arbeitet er als Vikar in der Kleinstadt Neuffen (Landkreis Esslingen). Sein Dienstauftrag als geschäftsführender Pfarrer der neu gebildeten Verbundkirchengemeinde Schömberg-Oberlengenhardt-Langenbrand ist zunächst für drei Jahre festgelegt – verbunden mit der Option, danach auf der Pfarrstelle ständig eingesetzt zu werden. Für die Kliniken, Altenheime und den Tourismus in Schömberg ist Pfarrerin Anneliese Oesch zuständig.