Schömberg Neuer Notarztstandort in Schwarzenberg

Hinsichtlich des Standortes gibt es ebenfalls eine Entscheidung. "Wir haben bereits Gespräche mit der Gemeinde Schömberg und Grundstückseigentümern geführt und waren in der Lage, eine Flächenoption zu reservieren, auf Basis derer wir aktuell die konkrete Planung durchführen. Dabei handelt es sich um ein Grundstück in unmittelbarer Nähe des bewährten Standortes der Rettungswache des DRK in Schwarzenberg", informierte Groß.