Schömberg Neuer Anlauf für "Kultur-Seebühne"

Schömberg. Dass sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch damit befasst hat, liegt daran, dass Ulrike Netzer, Pächterin des Kiosks und Bootsverleihs am Stausee, die "Kultur-Seebühne" nicht mehr, wie geplant, selbst in Angriff nehmen will. Dabei hatte sie bereits Ende 2016 eine Genehmigung und Baufreigabe für eine 16,5 Meter lange und viereinhalb Meter breite Terrasse erhalten. Sie hatte mit Kosten von rund 35 000 Euro gerechnet.

In einem Brief an die Stadtverwaltung hatte Netzer erläutert, dass sie nicht mehr bauen wolle; die Investition rechne sich für sie nicht. Stattdessen schlug sie vor, dass die Stadt die Bauherrschaft übernimmt.

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger wies zwar darauf hin, dass die Idee einer Bühne im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept immer wieder genannt worden war. Doch er gab zu bedenken, dass die Stadt derzeit unter anderem durch den Ausbau des Obergeschosses im neuen Feuerwehrgerätehaus und die geplante Kinderkrippe gefordert sei. Auch sei davon auszugehen, dass das Vorhaben wohl teurer werde als vor zwei Jahren.