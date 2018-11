Schömberg Neuen Modus beim Königschießen versucht

Weitere Änderung

Mit einer Mischung aus Sport, Unterhaltung und Geselligkeit wollte er gegen den Trend angehen. So mussten die Teilnehmer um den Schützenkönig 2018 je drei Schüsse (Würfe) mit dem Kleinkalibergewehr aufgelegt, einem Unterhebelgewehr (Winchester) und mit Dartpfeilen auf eine Schießscheibe absolvieren. "Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diesmal die Siegerehrung in Ringen oder Punkten absolvieren", stimmte Bayerbach am Ende der Auswertung die Mitglieder auf die Proklamation ein.

Auch da gab es eine Änderung. "Nachdem die Medaillen nach meiner Erfahrung nicht mehr die Wertschätzung erfahren, haben wir auf Sachpreise umgestellt", erklärte der Sportleiter. Die traditionsreiche Schützenkette für den Sieg blieb jedoch bestehen, ebenso das "Schnäpsle" für den Träger der Roten Laterne. Das ging diesmal an Doris Pfrommer, die es sich trotz des letzten Platzes genüsslich zum Gaumen führte. Zweiter Ritter wurde Robert Mayer, erster Sascha Dotzek und für die Auszeichnung des neuen Schützenkönigs musste kurz Rainer Kusterer einspringen. "Ich kann mich schlecht selber auszeichnen" schmunzelte Uwe Bayerbach, der sich den Sieg sicherte.