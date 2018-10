Schömberg Neue Parkplätze hinter Leichenhalle

Die restlichen Maßnahmen am Friedhof sollen dann später in Angriff genommen werden. Dabei geht es um die Sanierung des Vorplatzes der Leichenhalle sowie um die seitlichen Pflasterflächen (76 900 Euro) und um die Wegesanierung im alten Bereich des Friedhofs (157 500 Euro). Außerdem soll ein Platz für eine Urnenstele gefunden werden (67 500 Euro. Für die Anlegung weiterer Parkplätze am oberen Zufahrtsweg sind Kosten von 24 500 Euro ermittelt worden. Die Sanierung der Mauern und Tore soll insgesamt rund 31 000 Euro kosten.