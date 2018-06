Schömberg Narrenmuseum besteht bereits seit 30 Jahren

Schömberg. Die Schömberger Narrenzunft hat am Pfingstmontag 30 Jahre Narrenmuseum mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. "Es gibt nichts Wichtigeres für die Schömberger als die Fasnet", sagte Robert Licht, der die Besucher durch die Museumsräume führte. Rund 1700 Narrenkleider gebe es in Schömberg; am Fasnetssonntag würden 600 bis 700 Hästräger am Umzug teilnehmen, sagte er.