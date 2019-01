Schömberg Narren stehen in den Startlöchern

Schömberg. Nach der Hauptversammlung der Zunft und nach dem Abstauben durch die 20er stehen noch vor der eigentlichen Fasnet die beiden Auswärtstermine der Schömberger Fuchswadel und Fransenkleidle an.

So wird am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, das Landschaftstreffen Neckar-Alb in Hirrlingen besucht, das die dortige Butzenzunft veranstaltet. Am Samstag nehmen die Schömberger ab 17.30 Uhr bei den Brauchtumsvorführungen im dortigen Schlosshof teil und führen als letzten der vier Programmpunkte einen Reigen auf. Am Sonntag ist die Zunft beim Umzug, Beginn um 13 Uhr, zu bewundern. Die Schömberger werden dabei nach der Wilflinger Zunft und vor der Rottenburger Narrenzunft zu bewundern sein. Insgesamt 43 Narrenzünfte werden dabei durch die Eichenberg-Gemeinde marschieren. Der Jubiläumsabend der Obernheimer Zunft findet am Samstag, 2. Februar, statt. Unter anderem ist dabei ab 16.30 Uhr ein Umzug der Hästräger vom Gasthaus Krone bis zur Festhalle vorgesehen. Dort finden nach dem Hexentanz und dem Hexengericht Saalaufführungen statt.

Ein Höhepunkt der Schömberger Fasnet wird die "Karibische Nacht" am Samstag, 9. Februar, ab 19 Uhr in der Stauseehalle sein. "Dabei vergessen wir die winterliche Einöde und feiern gemeinsam eine karibische Nacht", heißt es in der Ankündigung. Der Narrenrat habe sich nach dem Erfolg der "Schömberger Hüttengaudi" im Jahr 2017 wieder einiges für die Besucher einfallen lassen. So gibt es Live-Musik mit der Gruppe Jauchzaaa, die erst kürzlich im SWR-Fernsehen bei der Show "Schlagerspaß mit Andy Borg" aufgetreten ist. Auch die 20er, die 19er, Hot-Drummer der Stadtkapelle, die Showtanzgruppe Obernheim und die Aftershow-Party mit DJ Jenser werden für Kurzweil sorgen.