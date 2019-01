Schömberg Nachtumzug und bunter Abend

Nach der Teilnahme am Nachtumzug der Narrenzunft Deilingen-Delkhofen steht für Freitag, 15. Februar, der Besuch beim Brauchtumsabend anlässlich des Ringtreffens in Aixheim an. Dort können die Narren aus dem Oberen Schlichemtal auch am Sonntag, 17. Februar, beim Ring-Umzug bewundert werden.

Am Freitag, 22. Februar, wird der Brauchtumsabend der Narrenzunft "Rutsch nom" in Dormettingen besucht.

Und dann ist am Schmotzigen Donnerstag auch schon der Start in die heiße Phase der Fasnet. Am Samstag, 2. März, steht ab 18.30 Uhr mit dem bunten Abend der Zunft in der Hohenberghalle der erste Höhepunkt der Dorffasnet an.