Schömberg Nach 35 Jahren Abschied vom Dienst

Schömberg. Kollegen sowie Klinik-Mitarbeiter waren bei der Verabschiedung dabei. Reden, Gesangseinlagen, ein Ratespiel und die augenzwinkernde Überreichung eines "Schulzeugnisses" sorgten für eine familiäre Stimmung. Sogar zwei Klinik-Clowns mit Gitarre und eine kleine Patientin gesellten sich spontan zu der Feier und brachten der scheidenden Schulleiterin ein Ständchen dar.

Einfühlungsvermögen bewiesen

1983 war Fratzel nach ihrem Studium der Sonderpädagogik in den Schwarzwald gekommen. An der Klinikschule in Schömberg trat sie ihre erste Stelle an und blieb 35 Jahre lang. In dieser Zeit lag Fratzel immer das Wohl der Schüler am Herzen, wie der Geschäftsführer der Reha-Südwest, Peter Hafner, in seiner Ansprache betonte. Die Reha-Südwest ist die Muttergesellschaft der Kinderklinik. "Ihre Arbeit bedeutete ein immer wieder neues Sich-Einlassen auf die Schüler, die mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Hintergründen und Prognosen zu Ihnen kamen", sagte Hafner. Diese Herausforderung habe Fratzel mit viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Geschick gemeistert.