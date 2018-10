Schömberg Moor beeindruckt

Wanderführerin Margarita Merz von der Ortsgruppe Schömberg führte die Gruppe mit Engagement in ihrer Heimat und bot viel Wissenswerts über Stadt und Land.

Ein kurzer Besuch im ehemaligen Kloster Maria Rosengarten führte in die eindrucksvolle Rokoko-Hauskapelle aus dem Jahr 1763 und in die naheliegende klassizistische Pfarrkirche St. Verena mit ihren bemerkenswerten Gemälden.

Äußerst informativ und lebendig dargeboten, gab es im Anschluss eine Führung im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried mit der sehenswerten Ausstellung "Moor extrem". Dabei wurden den Ausflüglern die Zusammenhänge im komplizierten Gefüge zwischen Hochmoor und Niedrigmoor erläutert. Entstehungsgeschichte, bedingt durch wechselnde Eis- und Warmzeiten, sowie die Biologie der "trickreichen Arten", besonders des Torfmooses, vermittelten einen Einblick in das sensible Zusammenspiel in diesem Naturschutzgebiet.