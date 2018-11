Schömberg Modern gestylter Kubus steht auf vier Stützen

Für die unterschiedlich gelagerten Bauarbeiten gibt es jedoch verschiedene Fördertöpfe, die zudem von der Realschule und der Werkrealschule getrennt angezapft werden müssen, weil es mit der Stadt und dem Verband unterschiedliche Schulträger gibt. Für Gemeinderat Sascha Ströbel ist das ein wichtiger Grund dafür, sich Gedanken über die künftige Schulträgerschaft zu machen und beide Schule in eine Hand zu legen. Sprenger hieb in die gleiche Kerbe: "Das müssen wir überlegen, denn es geht um viel Geld." Er regte an, in dieser Sache auch die Schulbehörden einzuschalten und betonte, ihm sei es egal, wer später Träger der beiden Schulen sei.

Zuvor hatte er ausführlich die Kosten und die Zuschusslage für die geplante Erweitung und Sanierung für beide Schularten detailliert aufgedröselt und versucht, die Zahlen den Räten klar zu machen, was nicht auf Anhieb gelang. "Das zu berechnen und darzustellen war sehr mühsam", gab er zu.

Danach wird für die Erweiterung des Verwaltungstrakts mit Kosten von rund 1,4 Millionen Euro, für die Sanierung mit 640 000 Euro gerechnet.

Für die Stadt Schömberg verbliebe laut Sprenger nach Abzug der Fördermittel ein Eigenanteil von 843 000 Euro. Zusätzlich sollen Mittel aus dem Ausgleichstock beantragt werden.

So weit, so gut: Ob es allerdings die eingeplanten Mittel für den Teilbereich Schulsanierung gibt, ist derzeit noch offen. So sollen zunächst für diese Maßnahmen von Stadt und Verband Förderanträge gestellt werden. Würden diese abschlägig beurteilt, muss laut Sprenger noch einmal diskutiert werden. Denn im Verwaltungsrat des Verbands sei man so verblieben, dass in diesem Fall auf die Sanierung verzichtet werde.

Dies widerum stieß auf Kritik von Stadtrat Frank Polich, der nicht nachvollziehen konnte, weshalb Bürgermeister Sprenger im Verwaltungsrat ohne Votum des Gemeinderats so abgestimmt habe. Er sprach sich dafür aus, das Projekt auch ohne Zuschüsse durchzuziehen.

Bürokratieabbau, Verschlankung der Verwaltung, Transparenz, Bürgernähe: Das sind Schlagworte, mit denen auch in der Kommunalpolitik gerne operiert wird. Der Schömberger Gemeinderat hat mit der Abschaffung der unechten Teilortswahl einen ersten mutigen Schritt in diese Richtung unternommen. Nun könnte der zweite folgen, wenn sich die Stadt und der Gemeindeverwaltungsverband auf nur noch einen Schulträger für die Werkrealschule und Realschule einigen. Das hätte Vorteile hinsichtlich Organisation, Kostenverteilung und Zuschussfragen. Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und einige Räte rammen schon mal Pflöcke ein. Ihnen ist es egal, wer künftig Schulträger ist. Eine Einigung zwischen der Stadt und den Verbandsgemeinden wird aber wohl nicht einfach und einige Zeit beanspruchen. Doch: Einen Versuch ist es allemal wert.