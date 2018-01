Schömberg Mitten in der Nacht Narrenwasser geschöpft

Schömberg-Oberlengenhardt. Schon in der Nacht hatte der "Huaschd’r" in der sagenumwobenen Mausbäch sein Narrenwasser geschöpft und mit je einem Vertreter von Mausbäch-Hex und -Pudel sowie Hobbele die Vorbereitungen getroffen. Indes erwarteten verschiedene Anwohner in Oberlengenhardt den Besuch der kleinen Abordnung.