Schömberg Mitglieder hantieren mit Heugabeln

Schömberg. Dass die Mitglieder des Vereins nicht nur am Uferrand sitzen und mit ihren langen Angeln Fische aus den Gewässern holen wollen, sondern sich auch körperlich betätigen, ist nicht ungewöhnlich. Von März bis Oktober stehen fast jedes Wochenende Arbeitsdienste auf dem Terminplan.

Und zu tun ist einiges, denn der Angelverein betreut den Schömberger Stausee mit Vorsee, den Ratshausener See, den Österöschweiher, Teile der Schlichem auf den Gemarkungen Schömberg, Ratshausen und Hausen a. T. sowie die Heubergseen bei Balingen. "Bäume und Büsche müssen zurückgeschnitten und Grünflächen gemäht werden. Da wird richtig g’schafft", berichtet Oliver Planer, Gewässerwart am Österöschweiher.

Doch damit nicht genug: Der Angelverein Schömberg hat sich verpflichtet, auch im Rahmen von so genannten LPR-Maßnahmen, die bezuschusst werden, aktiv zu sein. Dabei geht es darum, dass Flächen aus "naturschutzfachlicher und landwirtschaftlicher Sicht" erhalten oder entwickelt werden, wie es in den Richtlinien des Regierungspräsidiums heißt. "Aktuell sind wir beim Österöschweiher aktiv", erklärt Vorsitzender Karl-Heinz Seybold, wo die Schochen aus Staudengewächsen am 13. Oktober auf einen Grüngut-Sammelplatz gebracht werden. Und gleich eine Woche später steht eine weitere LPR-Maßnahme beim Ratshausener See an.