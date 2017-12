Schömberg Mit Holzkrippe und vielen Ständen

Schömberg/Ratshausen. Beim "Advent am Vorsee", den das Ölmühle-Team um Torsten Broß und Marcel Schätzlein Broß nun schon seit einigen Jahren veranstalten, steht am Wochenende ein besonderes Ereignis an: Stadtpfarrer Johannes Holdt wird am Sonntag, 3. Dezember, um 11.30 Uhr die Kerze segnen, um 12 Uhr wird bekannt gegeben, wer diese für einen guten Zweck ersteigert hat.

Albverein lädt auf den Dorfplatz ein

Der "Advent am Vorsee" wird am Samstag, 2. Dezember, um 14 Uhr eröffnet. Am Sonntag öffnen die Verkaufsstände um 10 Uhr. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Eine kleine Besetzung der Kapelle Speikobra spielt, eine Alleinunterhalterin ist dabei, und Jens und Franz Neher werden mit Weihnachtsmusik ihren Teil zum Gelingen des Markts beitragen.