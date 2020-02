Schömberg Ministerpräsident Kretschmann kommt zur Bolanes

Auf dem Marktplatz angekommen, lenken die Husaren die Hästräger in verschiedene Formationen. Der Narrentanz endet mit einem Walzer. Nachdem die Musik verstummt ist, hüpfen die Hästräger auf und ab, um ihre schellenden Glocken ertönen zu lassen. Die Pralinen werden zum Schluss unter den Gästen verschenkt, und die Narren lüften ihre Masken.

Wie beeindruckend das Schauspiel des "Bolanes" ist, ist im ganzen Land bekannt. Das will sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht entgehen lassen, der an diesem Montag in die "Stadt der tanzenden Narren" kommen und sich den "Bolanes", der um 10.30 Uhr beginnt, ansehen möchte.