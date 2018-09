Schömberg "Menschen eine Heimat geben"

Schömberg-Schörzingen. Der äthiopische Priester Abba Petros Berga ist im Rahmen des Monats der Weltmission eine Woche lang Gast in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Am Sonntag, 30. September, nimmt er am Gottesdienst ab 10.30 Uhr in der Kirche St. Gallus in Schörzingen teil. Anschließend ist ein Gespräch mit Abba Petros und Vertretern der Stiftung "Das sehende Herz".