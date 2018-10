Schömberg Meilensteine aus der Zeit des Barocks

Das Besondere an den Rosenkranzsonaten – auch Mysteriensonaten genannt – ist, dass die 15 Sonaten in 14 verschiedenen Stimmungen komponiert wurden. Die Technik der Verstimmung, die Skordatur, weicht von der Normalstimmung des Instruments in Quinten ab. In der Originalhandschrift ist jeder Sonate ein Kupferstich in Form eines Medaillons vorangestellt, der ein Ereignis aus dem Leben Marias und ihres Sohnes Jesus Christus abbildet.

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) war ein böhmischer Komponist und berühmter Geiger der Barockzeit. Im Vorwort zu den Rosenkranzsonaten legt er dar, er habe "alles der Ehre der 15 Heiligen Geheimnisse geweiht". Die Rosenkranzsonaten sind ziemlich wahrscheinlich keine Kirchenmusik, da sie aus Tanzsätzen bestehen, die damals nicht in der Kirche gespielt werden durfte.

Große Herausforderung für Künstler