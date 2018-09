Schömberg Maultaschen und Tennisspiele

Wie jedes Jahr gab es dazu auch an diesem Sonntag wieder ein Maultaschenessen am Mittag. Daher ist es kein Wunder, dass die Veranstaltung als "Maultaschen-Cup" in die Geschichte eingegangen ist.

In diesem Jahr nahmen 14 Mannschaften aus dem Zollernalbkreis und Kreis Rottweil teil. Viele Spieler sind fester Bestandteil der Teilnehmerliste, so beispielsweise Steffen Steuer und Wolfgang Schwarz aus Rottweil. Die "Dauerbrenner" sind schon seit mehr als zehn Jahren mit von der Partie und haben es auch dieses Mal wieder in das Halbfinale geschafft.

"Das Niveau der Spieler hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr gesteigert", kommentiert Pressewart Volker Senn. "Außerdem haben sich die Favoriten durchgesetzt. Das war keine Überraschung."