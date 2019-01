Schömberg Manfred Besenfelder singt seit 65 Jahren

Mit 15 Jahren trat er 1954 in den Liederkranz ein und singt seither im ersten Tenor. Der Liederkranz hatte damals einen Männer- und einen Frauen- sowie einen gemischten Chor mit 126 aktiven Mitgliedern. Chorleiter war Schulleiter Adolf Schiller, Vorsitzender Matthäus Koch. Oliver Bayer ist bereits der zehnte Dirigent, unter dem Besenfelder singt.

Besenfelder ist seit 1980 Ehrenmitglied im Liederkranz. Die Ehrungen für 20, 30 und 40 Jahre Singen wurden vom Zollernalb-Sängergau 1974, 1984 und 1994 ausgesprochen. Für 50 Jahre Singen wurde er 2004 vom Schwäbischen Chorverband geehrt. Die Ehrung für 60 Jahre Singen erfolgte 2014 in Obernheim. Das Singen hat in Besenfelders Familie Tradition. In seinem Besitz findet sich auch ein handgeschriebenes Liederbuch von 1831. Von Besenfelders Vater gibt es zudem noch eine alte Sängernadel, nach deren Vorbild der Verein 1991 die aktuelle reproduzierte.

Besenfelder wird für sein jahrzehntelanges Engagement noch durch den Schwäbischen Chorverband am 30. März in Laufen ausgezeichnet. Steiner wünschte dem langjährigen Sänger bei dessen nun erfolgter Ehrung durch den Verein "weiterhin viel Freude beim Singen".