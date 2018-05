Schömberg Maiandachten und Patrozinium

Erst kürzlich hätten zwei Jakobus-Pilgerinnen dort Station gemacht und sich darüber gefreut, die Kirche besichtigen zu können: "Wir kommen auf dem Pilgerweg von Rottenburg her und haben bislang kaum eine Kirche gefunden, die offen war", klagten sie Pfarrer Schäfer ihr Leid.

Eine Besonderheit sind die Maiandachten auf dem Palmbühl. Sie werden musikalisch von Gruppen und Vereinen aus der Region umrahmt. An Christi Himmelfahrt, 10. Mai, kommt die Gnadenthaler Stubenmusik, am Pfingstsonntag ist der Kirchenchor aus Hausen am Tann dabei, am Pfingstmontag das Kiene-Vater-Sohn-Enkel-Trio. Am Dreifaltigkeitssonntag, 27. Mai, kommen die Vatertags-Kumpel und das Edelmann-Bläser-Ensemble.

Auf dem Palmbühl stehen während der Pilgersaison mehrere Höhepunkte auf dem Programm. So findet am Mittwoch und Sonntag, 15. und 19. August, das Palmbühlfest statt. Besondere Ereignisse sind auch die Fahrzeug-Segnung am 22. Juli und das Franziskusfest mit Tiersegnung und Leonardi-Ritt am 30. September. Zum Abschluss der Pilgersaion findet am 28. Oktober die Hubertusmesse statt.