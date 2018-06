Schömberg Märkte für Edeka und Rossmann sind im Januar 2019 fertig

Das Projekt koste wohl 13 bis 14 Millionen Euro, sagte Reinhard. Darüber hinaus baut die Gemeinde Schömberg an der Brunnenstraße auf einer Grundstücksfläche von 3000 Quadratmetern für rund drei Millionen Euro einen neuen Kindergarten. Auf dem übrigen Areal in der Neuen Mitte mit einer Fläche von 2500 Quadratmetern sind Grünanlagen und Wege vorgesehen, informierte Reinhard. Zur Erschließung der Neuen Mitte will die Gemeinde Schömberg im nächsten Jahr an der Kreuzung zwischen der Ortsdurchfahrt nach Bad Liebenzell und der Schwarzwaldstraße einen Kreisverkehr bauen. Außerdem soll im nächsten Jahr die Schwarzwaldstraße saniert werden. Bedingung für die Straßensanierung sei jedoch, dass 2019 genügend Mittel des Landes zur Verfügung stünden, schränkte Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, ein. Nach den derzeitigen Planungen würden beide Projekte von Frühjahr bis Ende der Sommerferien 2019 umgesetzt, so Herzel. Dabei soll zunächst mit den Arbeiten an der Schwarzwaldstraße begonnen werden. Der Bau des Kreisels sei dann für die Sommerferien geplant, sagte der Pressesprecher des Regierungspräsidiums.

In Schömbergs neuer Mitte sollen auf einer Grundstücksfläche von rund

5700

Quadratmetern neue Wohnungen für Senioren realisiert werden.

