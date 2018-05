Schömberg Märchen, Burgen und Wüste-Werke als Motto

Andy Mayer führt Interessierte am Sonntag, 1. Juli, unter dem Motto "Erlebnistreff Burg Oberhohenberg". Los geht die Wanderung um 13 Uhr bei der Schörzinger Albvereinshütte auf dem Hohenberg. Gewandert wird zum ehemaligen Burgstädtchen Hohenberg, über die Hängebrücke zu den Resten der Burg Oberhohenberg und zur neuen Nikolauskapelle. Gutes Schuhwerk und Trittsicherheit seien erforderlich, teilt der Veranstalter mit.

Eine "Führung auf dem Gedenkpfad Eckerwald" ist für Samstag, 8. September, anberaumt. Um 13.30 Uhr geht es ab dem Parkplatz an der Kreisstraße Schömberg/Feckenhausen los. Erkundet wird unter der Führung von Immo Opfermann bei der zweistündigen Tour das ehemalige Gelände des Wüstewerks 10.

Als letzte Wanderung steht in dieser Saison die "Rappenstein-Tour" am Samstag, 22. September, an. Start ist um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Ratshausen. Unter Führung von Dietmar Dieter wird im Schlichemtal gewandert und es wird der Aufstieg zum Rappenstein gemeistert. Die Tour dauert rund fünfeinhalb Stunden. Festes Schuhwerk, Getränke und Rucksackvesper seien erforderlich.

Weitere Informationen: www.oberes-schlichemtal.de.