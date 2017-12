Schömberg Lieder, Gedichte und ein illustrer Rückblick

Den Nachmittag eröffneten der Schömberger Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und Schörzingens Ortsvorsteherin Birgit Kienzler, die beide ein adventliches Gedicht vortrugen, sowie der Pfarrer der evangelischen Kirchengememeinde Erzingen-Schömberg, Stefan Kröger. Er kritisierte den Konsumgedanken in der Vorweihnachtszeit. In seinem Rückblick erinnerte er daran, dass das Jahr 2017 viel für "Protestanten und die Ökumene zu bieten hatte" und sprach die "politischen, ethischen, ökumenischen und demografischen Herausforderungen" an, denen man sich in Zukunft stellen müsse.

Im Anschluss spielte die Schömberger Jugendkapelle unter der Leitung von Thomas Scheiflinger. Von Weihnachtsliedern wie "Es wird scho glei dumpa", "Tochter Zion" über "Es ist ein Ros entsprungen" bis zum Marsch "Goldene Jugend" war alles vertreten.

Zu Recht viel Beifall bekamen die Kinder des Schömberger Kindergartens, die mit den Besuchern und ihren Kindergärtnerinnen "Kling, Glöckchen, klingeling" sangen und "In die Weihnachtsbäckerei" einluden. Auch der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Stephanie Simon trat auf und bereicherte den Nachmittag, bei dem auch gemeinsam gesungen wurde. Für die Bewirtung sorgte die DRK-Ortsgruppe.