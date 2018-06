Schömberg Leben des Burgenmalers soll verfilmt werden

Die Familie war in den Besitz der Werke von Koch gelangt, als dessen Wohnung in Ulm-Söflingen am 9. April 1944 bei einem Luftangriff zerbombt wurde und unbewohnbar war. Der verarmte Koch musste ausziehen und verkaufte seine Werke an die besagte Familie, die diese nun in dritter Generation hält. "Das ist eine Riesensammlung mit zahlreichen Originalbildern", betont Wagner.

Diese Originalwerke, darunter Ansichten von Burgen sowie viele Stadtansichten, sind auf Pergamentpapier gezeichnet worden. Daher, so Wagner, hätten Fachleute nun auch die Arbeitsweise Kochs nachvollziehen können. Für Wagner war schon lange klar: "Da gibt es Tausende von farbigen Bildern, die Koch gar nicht alle selbst schaffen konnte."

Diese These wird von der Tatsache untermauert, dass von einem Bild mehrere Varianten mit verschiedenen Farbgebungen vorhanden sind. Fazit: "Konrad Albert Koch hat das Originalbild auf Pergamentpapier gemalt und dann mehrfach auf lichtempfindliches Papier übertragen, quasi kopiert." Danach habe er das farbige Musterbild möglicherweise an fachkundige Helfer übergeben, die dann die Vielzahl der farbigen Kopien hergestellt haben. Wagner: "Inzwischen ist nachgewiesen, dass Koch im Laufe seines Arbeitslebens mehrere solche Helfer beschäftigt hat."

Ein neues Buch will Wagner nach seinen bisher zwei Veröffentlichungen über Koch zwar nicht herausbringen, allerdings ist er derzeit mit der Erstellung eines "Findbuchs" zu den Werken von Koch befasst, das insgesamt 20 Bände umfassen wird. Die Arbeiten von Koch werden alle katalogisiert und in Sachgebiete unterteilt. Der Kulturrat des Schwäbischen Albvereins, Vorsitzender ist der Balinger Manfred Stingel, will sämtliche Arbeiten digitalisieren, die dann im Internet zugänglich sein werden und unter dem Stichwort "Schwabenkultur" wohl auch heruntergeladen werden können.

Im Rahmen des Vortrags im Schörzinger Bürgerhaus hat Wagner auch Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und Ortsvorsteherin Birgit Kienzler darauf hingewiesen, dass die Stadt mehr tun solle, um das Lebenswerk Kochs zu würdigen: "Das wird immer noch total unterschätzt." So könnte sich Wagner vorstellen, sein 20-bändiges Findbuch in Schömberg einzulagern. Nach Aussage von Kienzler gebe es im Schörzinger Bürgerhaus einen dafür geeigneten Archivraum.

Dabei soll es nicht bleiben: Wagner und dem Freundeskreis liegt auch daran, Kochs Werk öffentlich zu machen. Zu denken sei etwa an die Einrichtung eines Museums – beispielsweise im Neuhaus, wo derzeit im ehemaligen Schankraum Burgenmodelle ausgestellt werden. "Da kann Gerda Koch immer Besucher begrüßen", weiß Wagner.

Damit nicht genug: Geplant ist zudem ein Film über das Leben von Konrad Albert Koch. Fördermittel beim Kulturministerium seien beantragt, sagt Wagner, der bereits das Drehbuch für den Film fertig hat. Dieses umfasst einige Schwerpunktbereiche sowie Einzelgeschichten. Mehr will der Heimatforscher noch nicht verraten, nur soviel: "Auch das Fernsehen hat schon Interesse an dem Film bekundet."