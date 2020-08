Schömberg Lasertag-Halle soll im Oktober eröffnen

Die ersten beiden Sektoren der Lasertaghalle mit einer Fläche von jeweils 200 Quadratmetern seien inzwischen fertiggestellt, berichtet Manus. Der dritte Sektor mit einer Fläche von 250 Quadratmetern werde gerade gebaut. Anfang Oktober wollen ­Manus und Milich die Lastertaghalle mit drei Sektoren und einer Fläche von 650 Quadratmetern eröffnen.

Der vierte Sektor mit einer Fläche von 350 Quadratmetern werde im nächsten Jahr in Angriff ­genommen werden, so Manus über den weiteren Zeitplan.

Als reine Spielfläche stünden in der Arena dann 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Arena werde unter UV-Licht betrieben. Neonfarben würden sie zum Leuchten bringen. Da die Arena in vier Sektoren unterteilt sei, ­könnten kleine Gruppen unabhängig voneinander spielen, so Manus - in Zeiten von Corona ein wichtiger Aspekt.

Auch bei der technischen Ausrüstung geht es laut der Inhaber voran. So sei eine erste Fuhre aus China in Großbritannien an­ge­kommen, weiß Manus. Auf der Insel baue eine Spezialfirma die Ausrüstung zu­sammen. Insgesamt kostet das Projekt 250.000 Euro.