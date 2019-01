Schömberg Langenbrand zieht Bilanz über das Feuerwehrjahr 2018

Im Jahr 2018 wurden von den 47 Feuerwehrkräften insgesamt 1298 Übungsstunden abgeleistet. Des Weiteren musste die Feuerwehr Langenbrand zu 28 Einsätzen ausrücken, bei denen 362 Einsatzstunden abgearbeitet wurden. Im Einsatzgeschehen lagen die Schwerpunkte bei drei Brandeinsätzen, zwei Gefahrguteinsätzen, sieben Technische Hilfeleistungen, einer Sonstigen sowie 15 Einsätzen durch Brandmeldeanlagen. Tagespräsenz sowie Ausrücke-Zeiten der Feuerwehrabteilung Langenbrand seien hervorragend, erklärte Abteilungskommandant Marc Vent während seines Berichts. Die Einsatzzahl ist im Vergleich zum Jahr 2017 um weitere fünf Einsätze angestiegen.

Auch das Fortbildungsinteresse der Abteilung ist weiterhin sehr groß, so legten 2 Kameraden an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal ihren Gruppenführer ab, darunter die erste Gruppenführerin innerhalb der Gesamtwehr Schömberg.

Weiterhin problematisch sieht Abteilungskommandant Marc Vent die Entwicklung innerhalb der Abteilung, bezüglich der benötigten Führerscheinklassen, um Fahrzeuge über 7,5 Tonnen fahren zu können. Aktuell haben nur noch 9 Kameraden einen geeigneten Führerschein, was für die Zukunft Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Abteilung haben könnte. Hier besteht in 2019 Handlungsbedarf um diesem negativen Trend entgegenzuwirken.

Bürgermeister Leyn würdigt die Arbeit

Neben den Einsätzen und Übungen engagierte sich die Feuerwehr zusätzlich mit etlichen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Gemeinde.

Auch im Jahr 2018 hatte die Feuerwehr Langenbrand wieder einige Feste ausgerichtet, dazu zählen die jährliche Maibaumhocketse, die Fackelwanderung sowie die Bewirtung des Laternenlaufs.

In seinem Jahresbericht erläuterte Schriftführer Daniel Barth alle Geschehnisse und kameradschaftlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres. Der Kassier erläuterte die Finanzen der Abteilung. Nach den einzelnen Berichten richteten sich die Ehrengäste an die Anwesenden. Bürgermeister Matthias Leyn würdigte die wichtige Arbeit der Feuerwehr Langenbrand und bedankte sich hierfür. Stadtbrandmeister Rainer Zillinger lobte den sehr hohen Ausbildungs- und Mannschaftsstand sowie den guten kameradschaftlichen Zusammenhalt der Abteilung Langenbrand. Ehrungen für 15 Jahre Feuerwehrdienst bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Langenbrand.