Schömberg-Langenbrand Mobiler Hühnerstall bringt Wirtschaftlichkeit und Tierschutz zusammen

Ein weiterer Vorteil des Stalles ist, dass Burghard die Hühner an zwei Seiten ins Freie lassen kann – einmal an der Südseite und nach etwa drei Wochen an der Nordseite. Dadurch haben die Tiere in regelmäßigen Abständen eine frische Wiese zum Picken zur Verfügung. Ist auf beiden Seiten des Stalles für die Hühner nicht mehr viel zu holen, versetzt er den Stall nach rund sechs Wochen – im Winter kann es auch ein bisschen länger dauern – auf eine andere Stelle seiner Wiese. Die Vegetation auf der bisherigen Weidefläche erholt sich wieder. Beim Picken suchen die Tiere nach Grünfutter, Insekten und Würmern. Auf der freien Fläche hat Burghard auch Unterstände für die Tiere aufgestellt.

An beiden Seiten des Hühnerstalles gibt es jeweils einen Wintergarten. Dort können die Hühner den Aufenthalt im Freien genießen und sind trotzdem vor dem Wetter geschützt.