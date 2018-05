Schömberg "Lange Tafel" bei der "Langen Nacht"

Auch der Handels- und Gewerbeverein rüstet sich für die "Lange Nacht". So ist in der Alten Hauptstraße eine "Lange Tafel" von der Bäckerei Besenfelder bis zum Betrieb von Albert Schwenk geplant, an der nach Angaben der HGV-Vorsitzenden Juliane Haas die Besucher gemütlich sitzen, essen und verweilen können.

Geplant ist, dass sich daneben einzelne Mitgliedsfirmen und Vereine präsentieren. Dafür könnten eventuell Holzhäuschen der Stadt aufgestellt werden, falls diese nicht schon anderweitig verplant seien, hofft Haas.

Auch denkt man beim HGV über eine Videopräsentation verschiedener Firmen nach. Haas ist überzeugt, dass an diesem Abend zahlreiche Firmen im Städtle ihre Toren offen haben werden. Neben der "Langen Nacht" plant der HGV mit der Gewerbeschau am 23. September in der Schörzinger Hohenberghalle eine zweite Großveranstaltung unter dem Motto "Treffpunkt Vielfalt". Laut Haas haben sich dafür schon einige Mitgliedsfirmen angemeldet.

Aber auch der Verein Pro Schömberg will sich bei der "Langen Nacht" einbringen und laut Haas "vielleicht in der Zehntscheuer etwas für die Besucher anbieten".

Ob es einen offiziellen Auftakt geben wird, ist laut Bürgermeister Sprenger noch unklar: "Wir denken darüber nach", sagt er. "Mit dieser Veranstaltungsform betritt die Stadt Schömberg Neuland. Wir hoffen bei der Premiere auf eine gute Resonanz seitens des Publikums."