Schömberg Kurhaus: Geschäftsführer entlassen

"Wir fühlen uns ungerecht behandelt und können die Kündigung nicht verstehen", so Daniela Bommerer gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Währenddessen läuft der Betrieb im Kurhaus weiter. "Es wird weiter gekocht", versicherte Buchholz. Er hat mit Sanja Boras und Kai Ra­decke schon eine neue Geschäftsführung gefunden. Beide seien bereit gewesen, in die Bresche zu springen.

Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn machte deutlich, dass Michael Buchholz der Pächter des Restaurants im Kurhaus sei.

"Personalentscheidungen liegen in seiner Verantwortung und wir können und wollen uns in diese Entscheidungen nicht einmischen", fügte Leyn hinzu. Der Schultes stellte jedoch klar, dass Buchholz diese Entscheidung nicht in Abstimmung mit der Gemeinde getroffen habe. "Er hat uns darüber informiert", so Leyn. "Die Vertragssituation mit Herrn Buchholz ist durch diese Entscheidung unverändert", stellte Leyn klar.