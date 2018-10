Schömberg Kur-Apotheke: Filiale schließt

Am Samstag, 22. Dezember, ist die Kur-Apotheke zum letzten Mal geöffnet, teilte Wentsch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Es sei sehr schwierig, das entsprechende Personal zu finden, macht sie deutlich. So brauche sie auch für die Filiale einen Apotheker mit Approbation (staatliche Zulassung).

Vor 40 Jahren eröffnet

Hinzu kämen wirtschaftliche Gründe für die Schließung: "Der Umsatz ist zu gering." Sie schreibe deshalb rote Zahlen, so Wentsch. Sie spüre auch die Konkurrenz durch das Internet. Das Minus in der Filiale müsse derzeit über die Schwarzwald-Apotheke aufgefangen werden. Die Geschichte der Kur-Apotheke gehe damit nach 40 Jahren zu Ende. Wentsch ist die vierte Eigentümerin. Sie erinnert daran, dass auch in anderen Orten der Region Apotheken hätten geschlossen werden müssen, wie zum Beispiel in Dobel. Trotzdem gebe es in Schömberg auch in Zukunft zwei gut gehende Apotheken, so Wentsch abschließend.