Schömberg Kritik am Vorstand wegen Waldeck-Pacht

Schömberg. Der Vorsitzende Walter Schempp berichtete unter anderem von den Tätigkeiten am Sportheim. So habe er die Einrichtung der E-Ladestation abgeschlossen, die Fahrradständer an der Terrasse angebracht und morsche Bäume fällen lassen.

Fünf Gründer noch aktiv

Kassenchefin Sandra Klumpp verbuchte einen positiven Jahresabschluss. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger führte die einstimmige Entlastung des Vorstands herbei.