Schömberg Kretschmann besucht Fasnet in Schömberg

Das örtliche Narrenmuseum besteht nunmehr seit 30 Jahren. So wurde angekündigt, dass es zu diesem Anlass am 21. Mai in der Alten Schule eine Feier plus einen "Tag der offenen Tür" geben werde. Obwohl das Museum schon so lange bestehe, würde es immer noch viele Schömberger geben, die es noch nie besucht hätten, betonte Wuhrer. Das Jubiläum solle daher auch dazu genutzt werden, den Schömbergern die Geschichte der Zunft und der Fasnet nahe zu bringen.

Die Narrenräte Manuel Bross und Martin Schaller wurden mit dem bronzenen Hausorden geehrt, Narrenrat Oli Haas freute sich über den silbernen Hausorden.

Zunftkämmerer Oli Haas wurde 1998 in den Narrenrat gewählt. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörten die Zunftstube, das Museum und die zunfteigenen Häser. So müssen für jede Fasnet die Einzelhäser an Personen verteilt und anschließend auch wieder aufgearbeitet werden.

Manuel Bross ist seit 2008 im Narrenrat und wurde schon nach kurzer Zeit "zweiter Hallenchef". Er sei bis spät in der Nacht in der Halle und am anderen Morgen als Erster wieder da, sagte Wuhrer.

Auch Martin Schaller wurde 2008 in den Narrenrat gewählt. Schaller helfe, wo er könne, und sei auch mit schwerem Gerät zur Stelle. Außerdem zähle der Marktplatz zu seinem Aufgabenfeld. Wuhrer: "Auf ihn ist Verlass."