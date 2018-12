Schömberg Kreisverbände arbeiten zusammen

Das Zusammenlegen des sich alle Jahre wiederholenden Erntedankfestes der Rasse-Kleintier-Züchter ist das Resultat des an der Basis kleiner gewordenen Stamms an Aktiven. Nach dem Vorbild der beiden Landesverbände von Württemberg-Hohenzollern und Baden hatte man sich zu diesem Schule machenden Schritt entschieden. Und so kamen 460 Feder- und Felltiere aus den Kreisverbänden von Calw und Leonberg zusammen, die in der lichtdurchfluteten Bürgerhalle großartig zur Geltung kamen.

Ein Ereignis, das im nächsten Jahr in Leonberg fortsetzen wird. Dann soll wieder Langenbrand an der Reihe sein.

Dass diese Aussicht besteht, verknüpfte der anlässlich der Siegerehrungsfeier anwesende stellvertretende Bürgermeister Joachim Zillinger mit Worten des Dankes. Sei doch die Voraussetzung geboten, der von den örtlichen Vereinen und regionalen Verbänden geförderten Jugendarbeit eine zielführende Perspektive zu garantieren.