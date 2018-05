Schömberg Kreidler: "Seelenlosigkeit wird immer mehr spürbar"

Die Besucher füllten nicht nur die Wallfahrtskirche, sondern es fanden sich bei strahlendem Sonnenschein auch rund 300 Besucher auf dem Kirchenvorplatz ein. Dort hatte sich der Musikverein Ratshausen postiert, der mit dem stimmungsvollen "Gabriellas sång" die Andacht eröffnete und die Kirchenlieder begleitete. Im Altarraum der Kapelle sang der Schömberger Kirchenchor Marienlieder.

Der erste Sonntag im "Marienmonat" Mai markiert auf dem Palmbühl den Beginn der Wallfahrtssaison mit täglichen Gottesdiensten.

Weihbischof Kreidler, der mit Pfarrer Josef Schäfer und Diakon Oliver Pfaff die Andacht hielt, sprach in seiner Predigt von Seelenlosigkeit, die in vielen Bereichen der modernen Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt spürbar sei. An konkreten Beispielen machte er klar, wie Menschen nach dem Vorbild der heiligen Maria in der Zuwendung zu Gott neue Hoffnung finden könnten.