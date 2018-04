Schömberg Kreativität in zweiter Lebenshälfte entfaltet

Vorsitzender Wiedemann sofort hin und weg

"Wie kommen wir an Frau Kolter?", fragte Dieter Wiedemann vom Heimat- und Geschichtsverein und lieferte die Antwort im Bühler Haus gleich nach. "Ich habe die Ausstellung im Krankenhaus in Calw gesehen und spontan entschlossen, die möchte ich auch in Schömberg sehen", erklärte der Vereinsvorsitzende das Zustandekommen der Schau.

Im Rahmen einer Vernissage stellte er die Kontakte und die Künstlerin vor. Jochen Zillinger oblag die offizielle Begrüßung der weit angereisten Künstlerin im Auftrag der Gemeinde Schömberg. Jochen Buchholz war für die Laudatio verantwortlich und beschrieb unter anderen den Weg von Sieglind-Ursula Kolter, anfangs mit lyrischen Texten bis hin zur Malerei. "Kunst ist ein lebendiges Werk", hatte Kolter erkannt und im zarten Alter von 40 Jahren angefangen, ihre Kreativität zu entfalten.