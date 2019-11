Schömberg Kita-Neubau wird deutlich teurer

Dass es zu einer Kostensteigerung bei dem Projekt, in dessen Zuge ein Familienzentrum nach dem Althengstetter Vorbild entstehen soll, kommen würde, hatte Bürgermeister Matthias Leyn bereits in der Gemeinderatssitzung Ende Oktober eingeräumt, aber noch keine konkreten Zahlen genannt (wir berichteten). In der Beratung am 12. November, bei der auch eine Reihe von Gewerken für den Neubau vergeben werden soll (siehe Meldung auf dieser Seite), will die Verwaltung einen Vorschlag zur Nachfinanzierung vorlegen. "Im Doppelhaushalt 2018/19 sind bislang Haushaltsmittel bis einschließlich 2019 in Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitgestellt. Im Investitionsprogramm 2020 sind weitere 500 000 Euro eingeplant, sodass insgesamt drei Millionen Euro finanziert waren. Die bisher bekannten Mehrkosten von 900 000 Euro sollten im Haushaltsjahr 2020 nachfinanziert werden", heißt es in der Vorlage zur nächsten Gemeinderatssitzung.