Schömberg Kinderklinik bekommt eigene Stiftung

In einem Gespräch habe ihn der Vorsitzende des sehr rührigen und aktiven Fördervereins, Jürgen Krauth-Kopp, vollends motiviert, "richtig Zeit einzusetzen", um den großen Schritt zu einer zusätzlichen Stiftung zu tun.

In der Folge seien in Abstimmung mit Krauth-Kopp und Chefarzt Gerhard Niemann eine Fülle von Gesprächen geführt worden, berichtete der Initiator. Viele der Angesprochenen hätten überhaupt nicht gewusst, dass es in der Region eine so qualifizierte Klinik gebe und das im ländlichen Raum. Fuchtel: "Sie ist geradezu ein Segen für alle Betroffenen in einem Radius von mindestens 100 Kilometer."

Die Idee nahm schließlich Gestalt an: Der Schömberger Gemeinderat gab unverzüglich grünes Licht für ein finanzielles Engagement der Gemeinde. Der Landkreis Calw und die Sparkasse Pforzheim Calw folgten. Letztere signalisierte außerdem die Bereitschaft, das Projekt zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands vor Ort mit Hilfe ihrer Trägerstiftung zu betreuen.

Und dann kam mit dem Brief des Schömberger Bürgers Wolfgang Obert ein weiteres ermutigendes Zeichen: Er sagte für das Stiftungskapital einen Betrag von nicht weniger als 30 000 Euro zu. Schömbergs stellvertretender Bürgermeister Joachim Zillinger machte das Stiftungsanliegen publik. Weitere kleinere Engagements ermutigten die Akteure, und schließlich sagte ein namhaftes Unternehmen 20 000 Euro zu. "Das Limit für die Stiftungsgründung ist deutlich überschritten", freut sich Bürgermeister Matthias Leyn. Deshalb konnte von einigen Akteuren bereits das Stiftungsgeschäft gezeichnet werden, damit auch die Satzung auf den Weg gebracht werden kann.

Da auch die Abstimmungsgespräche über den Satzungsinhalt einvernehmlich abgeschlossen werden konnten, ist die Stiftung nun vom Finanzamt Pforzheim als gemeinnützig anerkannt worden. Hier kam der Materie die Erfahrung von Fuchtel als "Vater einer ganzen Reihe juristischer Kinder" zugute. So wurde auf sorgfältige Definition der einzelnen Förderungsbereiche penibel geachtet.

So gelte die Förderung der Wissenschaft und Forschung, von Bildung und Erziehung sowie dem öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesen jeweils in direktem Zusammenhang mit der Arbeit der Klinik besondere Aufmerksamkeit. Aktuell ganz wesentlich, so Niemann, sei die Ergänzung des therapeutisch-pädagogischen Angebots sowie die Anschaffung eines modernen Motorik-Trainingsgeräts. Weitere Hilfe erfährt die Klinik auf den bisherigen Aktionsfeldern wie Besuchsdienste und Organisation von Veranstaltungen über den bestehenden Förderverein, so Jürgen Krauth-Kopp.

Es sind weitere finanzielle Unterstützungen in Form von Zustiftungen gerade in der Gründungsphase gefragt. Zum Start werden alle Unterstützer in den Publikationen aufgeführt. Sie erhalten von der Stiftung eine Spendenbescheinigung.

Anlässlich der Zeichnung des Stiftungsgeschäfts kam es zur Begegnung mit einer Mutter und ihrem stark beeinträchtigten Kind. Vanessa Rummel, die sich regelmäßig auf den mehr als 80 Kilometer langen Weg macht, um für ihre Tochter Mirella notwendige Hilfe zu erhalten, sagte: "Ich bin dankbar, dass es hier Menschen gibt, die mit ihrem Einsatz tatsächlich etwas für uns Familien mit besonderen Schicksalen tun!" Als nächster Schritt soll die Stiftung einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bürgermeister Leyn nennt diese Entwicklung schon jetzt "einen großen Tag für die Schömberger Kinderklinik".