Schömberg Kinder packen viele Tüten voll

Als Abschluss wurden Tüten vom Leiter der Balinger Tafel, Thomas Hölzel, in den Schulen abgeholt. Man sah es den Schülern an, dass sie verstanden haben, dass ihre Spenden benötigt werden. Im Namen von Pfarrer Johannes Holdt bedankten sich Schwarz und Hölzel bei den Schülern, der Schulleitung und dem Kollegium für die Unterstützung. Alle Anwesenden waren über die große Menge der zurückgebrachten Tüten erstaunt und waren sich in einem Punkt einig: Diese Aktion soll wiederholt werden.