Schömberg Kienzler: "Mit Haushalt zufrieden"

Für die Einrichtung einer Kinderkrippe im Schörzinger Kindergarten sind 370 000 Euro im Haushaltsplan enthalten. 400 000 Euro sollen für die weitere Breitbanderschließung aufgewendet werden.

Aber auch "kleinere Dinge" seien im Haushaltsplan berücksichtigt, freut sich Kienzler. Sie nennt die Geschwindigkeitsanzeigetafel und die Erneuerung von 41 Straßennamenschilder.

Zurückgestellt hatte der Ortschaftsrat bereits in einer früheren Sitzung die Sanierung der Jura-Bossenmauer bei der Pfarrscheuer. Das Gremium hatte sich mehrheitlich gegen die Sanierung entschieden, so lange nicht klar sei, wie es mit dem Areal weitergehe. Wie berichtet, werden noch Investoren für das Großprojekt "Neugestaltung des Pfarrscheuer-Areals" gesucht.

Befasst hat sich das Gremium in seiner Sitzung am Dienstag auch mit dem Bebauungsplan Gemmi. Das Gebiet soll im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuchs ausgewiesen werden. Der Planer Klaus Grossmann stellte die Entwurfsplanung vor, die 14 Bauplätze mit einer Größe zwischen 614 und 1025 Quadratmeter Fläche sowie sechs öffentliche Parkplätze vorsieht. Neben der Erschließungsstraße quer durch das Gebiet ist im Osten noch ein Wendehammer vorgesehen. Der Rat fasste den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, dessen Festsetzungen an diejenigen für den Bereich Lehenbrunnen-Erweiterung angeglichen worden sind.

Für Ortsvorsteherin Kienzler kommt es nun auch auf die "Bereitschaft der Grundstücksbesitzer an, bei dem Verfahren mitzuziehen", weil das gesamte Gelände in Privatbesitz sei. Einige der Eigentümer waren in der Sitzung anwesend.